شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية حول الإشراف القضائي على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية من درجة "معاون نيابة"، حول "الإشراف القضائي على الانتخابات"، تحت رعاية المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير المركز.

استهلت الدورة التدريبية التي عُقِدَت بنظام "التدريب عن بُعد"، بكلمة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، رَحَبَّ فيها بالمشاركين، وأكد على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدولة المصرية - وعلى رأسها الجهات والهيئات القضائية - في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية، موجهًا رسالته لأعضاء النيابة الإدارية، بوجوب تطبيق صحيح القانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لما تقرره قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يَكفُل ويُيَسر على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.

وحاضر في هذه الدورة التي عقدت بنظام "التدريب عن بُعد"كلًا من: المستشار وليد محمود - عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت " مناقشة إجراءات الاقتراع"، والمستشار شادي رياض – نائب مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في محاضرة تناولت "إجراءات الفرز وحفظ وتسليم الأوراق".

وانتهت الفَعَّاليات بمناقشة عامة، والرد على تساؤلات السادة المتدربين بخصوص ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية.