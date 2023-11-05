لجذب السياح.. "ثقافة الشيوخ": مسار العائلة المقدسة له أهمية قصوى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مسار العائلة المقدسة له أهمية قصوى، نعول عليه للجذب السياحي، وسنواصل العمل والنقاش حول تلك الرحلة ومراحلها وأهم التحركات المتعلقة بها.

وأضافت النائبة سها سعيد، إننا عقدنا 14 اجتماعا مع عديد من الجهات المعنية حول مسار العائلة المقدسة والدراسة التي أعددناها، لدينا 14 نقطة متعلقة بالمسار يجب استغلالها، فالأردن لديها نقطة واحدة فقط تحقق منها أقصى استفادة.

أشارت إلى أن الدراسة التي أعددناها تتضمن موقف اليونسكو من توثيق المسار، والترويج له، وبحث كيفية تحقيق الاستفادة التي تلائم أهمية هذا المسار، مشيرة إلى ان العائلة المقدسة قضت ثلاثة أعوام ونصف العام في 25 نقطة مختلفة، ولكن أمامنا 14 نقطة نستهدف التركيز عليهم.

وواصلت، أن هناك عدة مطالب من مصر لإحراز تقدم في هذا الملف، ومعظم الملاحظات تتعلق بالعمل المتعلق بالإدارة المحلية، وأن تكون نقاط المسار متضمنة مايحتاجة ذوي الاحتياجات الخاصة، وننتظر تداركه، كما أن المرحلة التجريبية للمشروع ضمت خمسة مواقع سياحية، وقد ساعدتنا مبادرة حياة كريمة في بعض النقاط التي حددتها الدراسة التي أعددناها حول مسار العائلة المقدسة.

وأردفت: "الدراسة تتناول الوضع الراهن للنقاط الخاصة بالمسار، وتحديد الأطراف المعنية بالمشكلات الخاصة بمسار العائلة المقدسة، وأهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارات الحكومية للنهوض بالمسار".