كلية أسنان مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصل على اعتماد الزمالة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تسلمت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على شهادة الاعتماد النهائي لبرنامج التدريب، التي تؤهل الخريجين للحصول على شهادة الزمالة البريطانية من الكلية الملكية للجراحين في تخصص التقويم MORTH.

وقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشهادة للدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب الأسنان، وعدد من رؤساء الجامعات المختلفة وعمداء كليات طب الأسنان، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

وقالت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه بدأ برنامج التدريب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تخصص التقويم منذ 2015 وتخرج (15) طبيبا من هذا البرنامج خلال العامين الماضيين، بنسبة نجاح 100%، ويُعد هذا الاعتماد الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.

وجهزت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الاحتياجات والإمكانات الإكلينيكية والموارد البشرية لاحتضان البرامج، وجاري العمل في اعتماد برنامج زمالة الاستعاضات الصناعية MRD الذي بدء منذ عام 2006 وتخرج فيه 8 أطباء بنسبة نجاح عالية.

وأشارت إلى استحداث برنامج ثالث لجراحة الوجه والفكين MOMS في عام 2021. وشهد ممثلو الكلية الملكية بأدنبرة نشاطا في البرامج التابعة لهم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأداء المتميز للمدربين فيها وهم من الحاصلين على شهادة الزمالة من أدنبره وكذلك أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كانت كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حققت عدة إنجازات منها افتتاح أول معمل رقمى على مستوى الجمهورية بكلية طب الفم والأسنان، الذي يعد المعمل الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتضمن تدريس برامج تعليمية فى هذا التخصص الحديث فى مجال طب الأسنان.

وهناك أيضا برنامج تدريس زمالة طب الأسنان الرقمى بالتعاون مع أساتذة وخبراء فى هذا المجال من جامعة جنوا بإيطاليا.