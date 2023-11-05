"التحالف الوطني" يواصل إمداداته ضمن القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية لفلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي، لليوم الثاني على التوالي، إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و 175 طن مياه بجانب ما يزيد عن 14 طن من الملابس والبطاطين، وأكثر من 130 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين؛ دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وقال التحالف الوطني، إنه يشارك في القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم (مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة ابو العينين الخيرية، ومؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، وجمعية الاورمان، وبنك الشفاء، ومجلس الشباب المصري، ومؤسسة أهل مصر )، فضلًا عن المشاركة الأولي لمؤسسة الجود التي ساهمت بــ 3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة.

وندد التحالف، بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يُذكر أن المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، بدأت أمس السبت و تستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع ٥٠ قاطرة يومياً وبدون حد اقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين .