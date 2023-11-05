أول تعليق من "طاقة النواب" على رفض الرئيس زيادة أسعار السولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفضه لطلب من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل معتبراً هذا التوجه الرئاسى بمثابة انحياز حقيقى وكبير للطبقات الكادحة.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هذا التوجه الرئاسى يؤكد الحرص الكبير من الرئيس السيسى على حماية الطبقات الكادحة من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة أن رفع أسعار السولار كان فى مقدمة الاسباب التى تؤدى الى ارتفاعات كبيرة فى مختلف السلع لأن غالبية سيارات النقل الثقلية والتى تقوم بنقل البضائع والسلع فيما بين المحافظات والمدن تعمل بالسولار.

كما أشاد بتكليفات الرئيس للحكومة بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 % مؤكداً اهمية تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات خاصة فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الوقود.

وناشد النائب طلعت السويدى جميع المواطنين بترشيد الانفاق على الوقود خلال هذه المرحلة التى تعانى فيها غالبية دول العالم من أزمة الوقود مؤكداً أن ترشيد الحكومة والمواطنين لاستهلاك الوقود يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.