بعد شكاوى المواطنين.. محافظ الجيزة يكلف برفع التعديات من الطرق في المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة بعد تلقي المحافظة شكاوى من المواطنين على الصفحة الرسمية لوجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب بدءا من نزلة الطريق الدائري وحتي محطة مترو الانفاق مما يعيق حركة السير للمواطنين.

وأوضحت المحافظة - في بيان - أنه تم تنظيم الحملات ورفع كافة الإشغالات والتعديات مع تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب بالمرور الدوري على المنطقة محل الشكوى لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات لعدم عرقلة الحركة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين.

وشدد على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا الاهتمام بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4400م2 حيث تم إزالة تعديات بناء 4 جمالون بالمخالفة على الأراضي الزراعية بقرى أبو صير وعزبة صفر بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 3060 م2 و إزالة حالتي تعد بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد عبارة عن اسوار من البلوك بقرى أبو صير و أبو رجوان بمساحة 6 قراريط ، وقد تمت الإزالة بالكامل للمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة 6 حالات بناء مخالف عبارة عن منشأت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحة 330م2 على الأراضي الزراعية بناحية أبو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.