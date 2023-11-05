"الأمن العام" يضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالفيوم والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

شنَّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن "الفيوم، والشرقية" حملة أمنية مكبرة لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

ضبط عاطل حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدري "الحشيش، الهيدرو" - كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام).

ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.