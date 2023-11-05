مباحث الآداب تلقي القبض على راقصة داخل ملهى ليلي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة جهودها بالتصدي لكافة صور الخروج عن القانون تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

حاسمة من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتصدي لجرائم الآداب ومكافحة كافة أشكال الخروج عن القانون داخل الملاهي الليلية والكافيهات.

تعليمات مدير المباحث كانت محل ترجمة على أرض الواقع من قبل ضباط إدارة مباحث مكافحة جرائم الآدب بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد محمد حسن لتنطلق المأموريات مستهدفة عددًا من أوكار الأعمال المنافية للآداب.

في وقت متأخر من الليل، انطلقت مأموريات يقودها العقيد محمد غراب وكيل مباحث مكافحة جرائم الآدب بالجيزة كُللت بضبط راقصة بدون تراخيص داخل ملهى ليلي.

تحرر المحضر اللازم وأحاله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.