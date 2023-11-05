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بدء قرعة موسم الحج لعام 1445 في مديريات الأمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تعلن وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.. على النحو التالى:

السبت الموافق 11/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 13/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء الموافق 15/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

الخميس الموافق 16/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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