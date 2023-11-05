حرب شوارع في أكتوبر.. والحصيلة 5 مصابين سودانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مدينة السادس من أكتوبر مشاجرة بين طرفين سقط على إثرها 5 مصابين يحملون الجنسية السودانية مساء الأحد.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمساكن بيت العائلة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة في المنطقة التاسعة تبادل طرفاها الضرب مما أسفر عن إصابة 5 سودانيين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وتمكن المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر ومعاونه الرائد أحمد يوسف من ضبط المتهمين، وفرض السيطرة على الأمنية بموقع المشاجرة.