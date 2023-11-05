شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" توجه بإعداد المقرات الانتخابية وتوفير وسائل مواصلات للمغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، بمدراء عموم الجيزة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، والمستشار بدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء الجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وذلك فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

واستهدف الاجتماع استعراض السلبيات والإيجابيات خلال الفترة الماضية من بداية العام الدراسى وحتى الآن والعمل على تلافى أية مشكلات في المرحلة القادمة، وكذلك التأكيد على الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية 2023 فى إعداد المقرات الانتخابية إعدادًا جيدًا يليق بالحدث الهام وتوفير وسائل المواصلات للمغتربين.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس لما لها من دور فعال فى العملية التعليمية وعقد اجتماعات شهرية واستيعاب جميع المعوقات والعمل على سرعة حلها على الفور.

ونبه مدير المديرية على ضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث على مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر بالتعاون مع أمن المدرسة لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعا، مشددًا على حسن استقبال أولياء الأمور والسماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وفى سياق متصل، أكد مدير المديرية على ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسى بكل حزم والتنبيه على ذلك خلال طابور الصباح والإعلان عن عقوبة غير الملتزمين بتعليمات وتوجيهات المؤسسة التربوية، وكذلك الاهتمام بتسجيل الغياب اليومي وتفعيل شئون الطلبة بالمدارس.

وأكد مدير المديرية على نشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1,2,3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها وكذلك تحميل المناهج الدراسية وتحميلها على اسطوانات cd وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها، وتفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم.

ونبه مدير المديرية على عدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات.

ووجه بفتح باب التطوع للمعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ 30 ألف معلم وأسماؤهم موجودة بالفعل للعمل تطوع لحين وصول الاستمارات المؤمنة، والعمل علي إزالة السلبيات من قبل المتابعات الميدانية والتواجد الدائم فى ساحات العمل.