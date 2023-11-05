شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف ورشة العمل الإقليمية لتنفيذ محاكاة استعداد وتفشيات الجراد الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر ورشة العمل بقاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الاحمر خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى.

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن هذا الحدث جاء في ظل خطة منظمة الفاو وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى ومكتب ( الفاو ) بدولة اليمن، لرفع قدرات العاملين من البلدين وتبادل الخبرات، وأخذ الدروس المستفادة من تفشي الجراد الصحراوي خلال العام 2019 والتي اجتاحت العديد من الدول في شرق افريقيا والجزيرة العربية وللتدريب على الطرق الحديثة للرصد والاستكشاف والمكافحة والإنذار المبكر لدعم اتخاذ القرار بشأن عمليات المكافحة للحماية من الآثار المدمرة لتفشي الجراد الصحراوي، وللحفاظ على الأمن الغذائي في القطاع الزراعي والمجتمعات الهشة.

وأضاف "رزق" أن اختيار الفاو لإقامة حلقة العمل في قاعدة جراد سفاجا تاتي كتتويج لمجهودات الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة في تأهيل قواعد الجراد، وتجهيزها كنقطة تمركز وانطلاق لفرق المكافحة، وكذلك استضافة أي فعاليات إرشادية وإمدادها بتكنولوجيا الاتصال والميكنة التي توليها الوزارة اهتمام خاص في الفترة الأخيرة.

من ناحيته المهندس عصام محمود المساعد الفني لأمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى قال إن هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى من أقدم هيئات منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في 17 دولة عضو (وهي: مصر- السودان – إريتريا – أثيوبيا – الصومال – جيبوتي – السعودية – اليمن – عمان – الامارات – قطر – البحرين – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – لبنان)، وذلك تحقيقا للأمن الغذائي ولتأمين سبل المعيشة لكافة شعوب المنطقة وخاصة المجتمعات الريفية الأكثر فقرا. إلى جانب الحفاظ على الموارد والامكانيات الوطنية المتاحة لدى الدول.

وتهتم الهيئة بدعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الدول الأعضاء وتعزيز سبل تطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد الصحراوي والتي تهدف إلى مكافحة الجراد الصحراوي في مواطن تواجده الصحراوية النائية، وذلك قبل تشكل الأسراب ومجموعات الحوريات التي قد تمثل تهديدا خطيرا على المناطق الزراعية.

وذكر الدكتور جميل أنور مدير مركز مكافحة الجراد في عدن بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمينة، أنه تم مشاركة 14 متدربا ومتدربة من مركز الجراد الصحراوي في عدن؛ وتعتبر هذه الفعالية مهمة جدا للمتدربين كونها تشمل خلاصة كافة الدورات التدريبية، والتي تم اقامتها للمتدربين خلال عمر المشروع في عدن ؛ وتعتبر كذلك باكورة لتلك الانشطة والتي من خلالها سوف نستطيع تقييم معارف وامكانيات الكادر المتدرب؛ وأنهى كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها لهذه الفعالية .