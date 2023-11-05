شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 35.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكرى
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم أرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة مستجدات منح "الرخصة الذهبية" بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى منح الهيئة لـ 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى ) خلال الفترة من (2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
مباحثات مصرية تركية حول سبل إنفاذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالاً، اليوم الأحد، من هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، حول الحرب الدائرة في غزة.
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو، من محطة الطريق الدائرى، ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وذلك على هامش فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023" الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلام، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على سوق العقارات، مشيراً إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار، وعلى الرغم من أن السوق ليس بعيدًا عن الأزمات مثل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2007 و2010، فإن العقارات تعتبر فئة أصول مستقرة. وقد نما سوق الإسكان العالمي بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا؛ مدفوعًا بانخفاض معدلات الرهن العقاري، بينما استقر السوق العقاري حين بدأت أسعار الفائدة في البنوك العالمية في الارتفاع استجابةً للتضخم.
احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه، كشف دليل السفر Lonely Planet عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، حيث أشارت صحيفة thesun، فى تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول، تعد هى أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر، ويرصد ”الخليج 365” هذه الدول.
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعدادًا لصدور قرار الترقية للعام الدراسى الحالى، 2024,2023.
وزارة الصحة فى غزة: استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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