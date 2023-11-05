شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وصول 24 شاحنة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، وصول 24 شاحنة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

وفى وقت سابق أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولى العمل فوراً على التصدى له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.