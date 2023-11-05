شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة لليوم السابع: نتيجة مسابقتى وزارتى الزراعة والصحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يعلن الجهاز نتيجة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي غدا الإثنين، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وقال رئيس الجهاز في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ اليوم، إنه من المقرر أيضا أن يعلن الجهاز غدا أيضا نتيجة مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان على موقع بوابة الوظائف أيضا، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التظلم في أي من مراحل المسابقتين بعد غد الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم، استعرض الدكتور صالح الشيخ الجهود التي يبذلها الجهاز لرفع كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام، ومنظومة المسابقات المركزية بشكل خاص، وآلية حوكمتها وتحصينها ضد أي تدخل بشري لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، مشيراً إلى أن الجهاز انتهى مؤخرا من إعلان نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، كما انتهى من إعلان نتائج عدة مسابقات لشغل وظائف في الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.