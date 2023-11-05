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اصطفاف وسائل الجر الكهربائى بمعرض النقل الذكى.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن اصطفاف وسائل الجر الكهربائى بمعرض النقل الذكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023 والذي أنطلقت فعالياته اليوم، اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( اول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، قطارات الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس

 

وتتيح وزارة النقل لزائري المعرض تفقد هذه الوسائل، ومن المقرر أن ينتهى المعرض في 8 نوفمبر 2023، ويقام المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر. 

 

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الجر الكهربائى

 

 

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