شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجراءات الوقاية لتجنبك الحوادث المرورية أثناء ظهور الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة على الطرق فى الساعات الأولى من بداية اليوم بناء على توقعات الأرصاد الجوية، وتحسبا لوقوع الحوادث يجب اتباع مجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها:

-أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية

-أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.

-استعمل مساحات المطر.

-استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف فى منطقة الشبورة.

-فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك.

-يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

-رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل لأسرتك سالما.

-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.