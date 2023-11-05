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ضبط مخالفات تحويل عقار سكنى لمحلات تجارية ببولاق الدكرور.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تمكن حي بولاق الدكرور من ضبط مخالفة تحويل عقار سكني إلى محال تجارية بالعنوان 4 شارع منصور الصناديلى المتفرع من شارع فيصل.

 

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله ببناء الحوائط مرة أخرى مع تحرير المحضر اللازم، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم تجاه الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكني إلى تجاري أو التعديلات المعمارية في العقارات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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