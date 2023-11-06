شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد لرئيس الوزراء الكندى ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفياً من "جاستن ترودو" رئيس الوزراء الكندى حرص " ترودو" على تبادل الرؤى مع الرئيس بشأن تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلي فى قطاع غزة أكد الرئيس ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالى غزة أوضح الرئيس الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتذليل العقبات أمام وصول المساعدات دون إعاقة ثمن رئيس الوزراء الكندى الجهود المصرية وأكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام فى جهود الإغاثة الإنسانية اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولاً إلى حل الدولتين

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