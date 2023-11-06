شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مطالبة وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة: أكد أن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية طالب المجتمع الدولى التصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية أوضح أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز