شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 6/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:24
وقت صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:46
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:40
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م.
وقت صلاة الفجر 4:30
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:57 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 43: 2
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:22
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