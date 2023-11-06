تفيض لبنا وعسلا.. أستاذ بالأزهر يكشف سر تمسك اليهود بفلسطين



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الصراع العربي الصهيوني، فى العصر الحاضر بين حركة صهيوني علمانية اعتمدت على الدين، لانهم رأوا أن البعد عن الدين غباء سياسي.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، : "هرتزل اعلنها وقال لو كان موسي حيا، ودعا إلى مكان آخر غير فلسطين ما كان تبعه احدا، لانهم يرون أن فلسطين التي تفيض لبنا وعسلا".

وأشار إلى أن المسلمون بعدوا الدين عن القضية وحولوها إلى قومية عربية، وتحولت إلى يد فى فيصل واحد فلسطيني، لافتا إلى أنه إذا أردنا القضية علينا أن نعود بها الي اصلها قضية دينية تهم كل مسلم.

