شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري ينفي إرسال بسكويت منتهي الصلاحية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

على مدار الأسابيع الماضية، نجحت جهود جمعية الهلال الأحمر المصري في ارسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وآخرها أمس الأول السبت، حيث سلم الهلال الأحمر المصري، الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة الـ 11 من المساعدات الإنسانية العاجلة من معبر رفح لعدد 47 شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية .

وخلال الساعات الماضية تداول البعض فيديو مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إحدى شاحنات معونة قطاع غزة، والذي ظهر فيه انقلاب حمولة إحدى شاحنات المعونات الإنسانية داخل غزة، والتي تحمل شارة الهلال الأحمر وظهر خلاله أحد الأشخاص يعلن أنه بسكويت منتهي الصلاحية.

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري بيانا، موضحا فيه أنه مع انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر انقلاب حمولة إحدى شاحنات المعونات الإنسانية داخل غزة، والتى تحمل شارة الهلال الأحمر، وظهور أحد الأشخاص يعلن أنه بسكويت منتهى الصلاحية فإن جمعية الهلال الأحمر المصري توضح الحقائق التالية.

أولا: حمولة البسكويت عالي الطاقة، هي حمولة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة وهي منظمة الغذاء العالمية (WFP)، وهو غير منتهى الصلاحية، وأوضحت ذلك فى توضيح لها عبر حساباتها الرسمية.

ثانيا : تتولى جمعية الهلال الأحمر المصري ادخال كافة شاحنات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة بوصف أن شارة الهلال الأحمر شارة حماية دولية .

ثالثا: تم توضيح الحقائق السابقة من قبل المدير التنفيذي لجمعية الأحمر الفلسطيني.

رابعا: للأسف انقلاب الحمولة أصبح واردًا مع تهدم الطرق الرئيسية والداخلية بالقطاع، فنسأل الله السلامة طواقمنا التي تعمل في ظروف عالية الخطورة .

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري الى أنها تعمل لأكثر من 112 عاما في خدمة الإنسانية داخل مصر وخارجها، وتهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الأخبار التي من شأنها زعزعة الثقة وإثارة الفتن.

وتتوجه الجمعية بالشكر للعاملين والمتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصري الذين يواصلون العمل ليل نهار لتقديم الدعم اللازم في هذه الكارثة الإنسانية و إيصال المساعدات التي تصلها من داخل وخارج مصر .

ونجحت جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة "حياة كريمة" وعدد من البرامج العالمية منها برنامج الصحة العالمية والأنروا و26 دولة فى توفير مساعدات بإجمالي 7 آلاف و94 طنًا، ونجحت مصر فى تقديم حوالي 5900 طن من مصر، وتم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف طنا لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و 1393 أغذية و 2059 مياة ، و320 طن ملابس ومواد أخري، 32 طن خيام وأن مصر بجميع أجهزتها بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

البيان