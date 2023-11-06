شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وإجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق للباعة وأصحاب المحلات والان مع تفاصيل الخبر
- طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
المستندات المطلوبة
- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
-طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.
-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسوم البيان.
-يحرر البيان ويعتمد بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.
-استلام البيان وتلقي الخدمة.
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