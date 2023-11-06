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اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت القضيتان رقم 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس، مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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