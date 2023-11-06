أخبار مصر

محاكمة الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما في قضية شيك دون رصيد.

وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.

وكانت أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكما غيابيا بحبس الفنانة نسرين طافش لمدة 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 المتهمة فيها بإصدار شيك بدون رصيد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا