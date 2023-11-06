محاكمة الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات؛ لاتهامهما في قضية شيك دون رصيد.

وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.

وكانت أصدرت محكمة جنوب الجيزة حكما غيابيا بحبس الفنانة نسرين طافش لمدة 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023 المتهمة فيها بإصدار شيك بدون رصيد.