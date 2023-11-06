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أخي أكل حقي في الميراث؟.. أمين الفتوى يوجه رسالة صادمة - (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إن أخوها أكل ورثها من ابيها وامها، وحين لجأت الي القضاء عارض أهلها هذا الامر، ولا يقومون بمساعدتها فى الحصول على حقها، وهى تريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لا يؤمن احدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، طيب الاهل اللى ختيفين من الفضيحة، لما لا يتدخلون عند اخيها ويجبروه يرد لها ولأخواتها حقوقهن، ده هو الحق الشرعى".

وتابع: "لازم الاهل يتصدون للباغى ويساعدوا الضعيف، ويقاطعوا الباغى حتى يرجع الى عقله ويعطى اخواته حقهم، وبعدها نصلح ما بينهم، لما نترك الظالم يظلم هيستشرى الظلم وهيصبح الأمر منتشر، ومتعارف عليه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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