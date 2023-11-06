معاقبة المُخالفين.. محافظ الجيزة: منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، بالتدخل السريع لحل أية مشكلة، واستمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة ١٢ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٤٤٠٠م٢، حيث تم إزالة تعديات بناء ٤ جمالون بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بقرى ابو صير وعزبه صفر بمركز ومدينة البدرشين علي مساحه ٣٠٦٠ م٢.

كما تابع المحافظ، إزالة ٢ حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد عبارة عن أسوار من البلوك بقري أبو صير و أبو رجوان بمساحة ٦ قيراط، وتمت الإزالة بالكامل للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وأوضحت المحافظة، أنه في مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف عبارة عن منشآت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحة ٣٣٠م٢، علي الأراضي الزراعية بناحية ابو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.