خبير استراتيجي: تصريحات إسرائيل باستخدام النووي أسهل من مجابهة 41 ألف مقاتل من حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف العميد سمير راغب، الخبير الإستراتيجي والعسكري، تفاصيل استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دولية في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة المحاصر.

وقال راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الأحد، إن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض هو نوع من الذخيرة المحرمة دوليًا، وتكمن خطورته في أنه لا يمكن إطفاؤه ويسبب حروق تصل إلى العظام، مشيرًا إلى أن القنبلة الفسفورية تحوي بجانب الفسفور كميات من الشظايا مثل قطع الحديد والمسامير لزيادة تأثيرها المدمر.

وأوضح الخبير الإستراتيجي والعسكري سمير راغب، أنه خلال أيام لن يكون هناك كوب ماء صالح للشرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أمريكا تدافع بقوة عن تل أبيب، والمذابح الحقيقية لم تبدأ بعد، ومخيم الشاطيء وجاباليا قد يكونا الهدف المقبل للجيش الإسرائيلي.

ولفت راغب، إلى أن عدد الأسرى من القوات الإسرائيلية يزداد بصورة واضحة، مشيرًا إلى أن حماس تمكنت من أسر 40 ضابطًا ومجندًا إسرائيليًا في كمين واحد، وهناك معلومات عن آسر قائد مدرعات كبير من قبل عناصر المقاومة.

وتعقيبًا على تصريحات وزير بحكومة نتنياهو بشأن التهديد بإبادة سكان غزة بإلقاء قنبلة نووية، قال الخبير الإستراتيجي والعسكري سمير راغب، أن إسرائيل عجزت عن تحديد أماكن تمركز واختفاء 41 ألف مقاتل من حماس في اتساع 370 كليومتر، ولذلك كان الأسهل لإسرائيل خروج وزير لها بذلك التصريح حتى وإن كان هذا مخالف لقواعد الدبلوماسية.