خبير عسكري يفجر مفاجأة: تكلفة الدبابة ميركافا 11 مليون دولار وحماس دمرتها بـ500 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف العميد سمير راغب، الخبير الإستراتيجي والعسكري، تفاصيل تطور المعركة الجارية بين العدوان الإسرائيلي وحركة المقاومة حماس في قطاع غزة.

وقال راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر، مساء الأحد، إن عناصر حماس كبدت القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة في العتاترة وجحر الديك في غرب وشمال غرب تل الهوى جنوب قطاع غزة.

وأضاف العميد سمير راغب، أن جنود حركة حماس يقاتلون من النقطة سالب صفر ، ويمكن تصنيف هذا القتال بالانتحاري، مشيرًا إلى أن عدد المدرعات المدمرة من قوات جيش الاحتلال بلغت 84 مدرعة من أنواع مختلفة ما بين دبابات وناقلات جنود ومعدات هندسية منذ اليوم الأول للتوغل البري في أجزاء من القطاع.

وأوضح الخبير الإستراتيجي والعسكري سمير راغب، أن تكلفة دبابة "ميركافا" الإسرائيلية تتجاوز الـ11 مليون دولار، وعناصر حماس تستهدفها وتدمرها بصاروخ موجه لا تزيد تكلفته عن 500 دولار، مشيرًا إلى أن "ميركافا" واحدة من أعتى دبابات إسرائيل العسكرية.