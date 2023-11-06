إمام مسجد الحسين: خدمة المرأة لزوجها يخضع للعرف السائد -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن كل ما يتعلق بأمور الزواج والأسرة مرتبطة بالعرف، من ضمنها خدمة الزوجة فى بيت الزوجة، لافتا إلى أنه كان العرف السائد إن المرأة تخدم فى بيت زوجها فلابد إن تخدم فى بيت زوجها.

وأوضح إمام مسجد الإمام الحسين، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المشكلة ليست فى خدمة المرأة لبيت زوجها فقط، ولكنه يريدها أن تخدم والديه وعائلته واخوته.

وأشار إلى أن المشكلة فى المجتمعات ليست فى خدمة المرأة لبيت زوجها وأولادها، لافتا إلى أن المرأة تقوم بهذا بالفطرة بأكمل وجه.



