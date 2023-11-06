نشرة التوك شو.. رسالة بالعبرية وتهديد غزة بالنووي وأزمة بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- لميس الحديدي تنتقد تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه بمرور ثلاثين يومًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، تظهر حجم المأساة والدمار الذي خلفه هذا العدوان، حيث شنت المقاومة هجومًا على إسرائيل، ونتجت عنه حربًا أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شهيد، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وأوضحت الحديدي، أن التصريحات الأخيرة لوزير الثقافة الإسرائيلي الذي تحدث عن استخدام قنبلة نووية لإبادة غزة وسكانها تجسدت في إعلان مروع، وبهذا التصريح، قامت إسرائيل بإقرار ممتلكاتها لسلاح نووي، وهذا الكشف يفضح بربريتها التي لا تتوقف عن استخدام الأسلحة المدمرة.

وأشارت إلى أن تلك التصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا على الصعيدين العربي والدولي، ولاحظت أن الغرب عادة ما يتجاهل قضية السلاح النووي الإسرائيلي، في حين يتعامل مع تصريحات دول أخرى في المنطقة بجدية.

- "لن نركع".. عضو المكتب السياسي لحماس يوجه رسالة بالعبرية لنتنياهو- فيديو

وجه حسام بدران عضو المكتب السياسي بحركة حماس، رسالة بالعبرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حكومته الذي هدد بإبادة سكان غزة بإلقاء قنبلة نووية، قائلًا: "سأرد عليهم باللغة التي يفهمونها، شعبنا لن نركع وتهديدكم لا تخيفنا، جنودنا ليسوا مجموعة من الهواه وتقود المعركة بشكل استراتيجي جيد، وعلى استعداد لإدارة المعركة عسكريًا مهما طال أمدها"

وقال بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "نحن ندافع عن أبناء شعبنا ولدينا إجماع على مشروع المقاومة، المعركة مازالت في أوجها، ونحن نعلم مدى بربرية وهمجية العدو المحتل"، مضيفًا: "خسائر الاحتلال اليومية من جنوده ومعتداته كبيرة ولن يستطيع تحملها حال استمرار المعركة، يد المقاومة مازالت العليا، وأبطالنا من الميدان يقاتلون من النقطة صفر، وصواريخ المقامة قادرة على الوصول إلى أهدافها في قلب

- خبير عسكري يفجر مفاجأة: تكلفة الدبابة ميركافا 11 مليون دولار وحماس دمرتها بـ500 دولار

كشف العميد سمير راغب، الخبير الإستراتيجي والعسكري، تفاصيل تطور المعركة الجارية بين العدوان الإسرائيلي وحركة المقاومة حماس في قطاع غزة.

وقال راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب إن عناصر حماس كبدت القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة في العتاترة وجحر الديك في غرب وشمال غرب تل الهوى جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن جنود حركة حماس يقاتلون من النقطة سالب صفر ، ويمكن تصنيف هذا القتال بالانتحاري، مشيرًا إلى أن عدد المدرعات المدمرة من قوات جيش الاحتلال بلغت 84 مدرعة من أنواع مختلفة ما بين دبابات وناقلات جنود ومعدات هندسية منذ اليوم الأول للتوغل البري في أجزاء من القطاع.

وأوضح الخبير الإستراتيجي والعسكري سمير راغب، أن تكلفة دبابة "ميركافا" الإسرائيلية تتجاوز الـ11 مليون دولار، وعناصر حماس تستهدفها وتدمرها بصاروخ موجه لا تزيد تكلفته عن 500 دولار، مشيرًا إلى أن "ميركافا" واحدة من أعتى دبابات إسرائيل العسكرية.

- خبير استراتيجي: تصريحات إسرائيل باستخدام النووي أسهل من مجابهة 41 ألف مقاتل من حماس

كشف العميد سمير راغب، الخبير العسكري، تفاصيل استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دولية في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة المحاصر.

وقال راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب إن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض هو نوع من الذخيرة المحرمة دوليًا، وتكمن خطورته في أنه لا يمكن إطفاؤه ويسبب حروق تصل إلى العظام، مشيرًا إلى أنه خلال أيام لن يكون هناك كوب ماء صالح للشرب في قطاع غزة.

ولفت راغب، إلى أن عدد الأسرى من القوات الإسرائيلية يزداد بصورة واضحة، مشيرًا إلى أن حماس تمكنت من أسر 40 ضابطًا ومجندًا إسرائيليًا في كمين واحد، وهناك معلومات عن آسر قائد مدرعات كبير من قبل عناصر المقاومة.

وتعقيبًا على تصريحات وزير بحكومة نتنياهو بشأن التهديد بإبادة سكان غزة بإلقاء قنبلة نووية، قال الخبير الإستراتيجي والعسكري سمير راغب، أن إسرائيل عجزت عن تحديد أماكن تمركز واختفاء 41 ألف مقاتل من حماس في اتساع 370 كليومتر، ولذلك كان الأسهل لإسرائيل خروج وزير لها بذلك التصريح حتى وإن كان هذا مخالف لقواعد الدبلوماسية.

- عمرو أديب: عقاب جماعي أسطوري نال من بيومي فؤاد.. هو بيعرض مسرحية في تل أبيب؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم على الفنان بيومي فؤاد بعد انتقاد وجهه للفنان محمد سلام، بسبب اعتذار الأخير عن عدم المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالسعودية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية": "حرب شعواء على السوشيال ميديا، وتحول الأمر فجأة إلى (خناقة) سعودية مصرية لا محل لها من الإعراب"، متسائلًا: لماذا يحدث هذا الأمر فقط مع موسم الرياض.. ومن الخاسر أو الرابح من تلك المعركة؟.

وأضاف مقدم "الحكاية": إيه اللي بتعملوه في بيومي فؤاد، ده لو رايح يعرض مسرحية في تل أبيب مش هتعملوا معاه كده؟.. عقاب جماعي أسطوري نال من بيومي فؤاد، هل كل النجوم صاروا خونة؟.. بيومي فؤاد عشان سافر الرياض الناس تنال من أهله، هوا بيومي فؤاد إسرائيلي؟.. طب ما تضربوه بالرصاص".

وتسائل مقدم "الحكاية": هل وصلت الوقاحة للتخوين؟، هل ذهاب فنان للمشاركة في موسم الرياض ليقدم فن سيقلل أو يزيد من قتلى الأطفال في غزة، موسم الرياض أصبح هدفًا للهجوم، و"الموضوع بقى مشبوه والهجوم مفضوح، وهدافع عن كل فنان بيشتغل جوا وبره مصر، الفنانين عندهم مصاريف وأقساط وده شغلهم ، وموسم الرياض مستمر ولن يتوقف".

- هل توافق القاهرة على عودة غزة للإدارة المصرية؟.. خبير استراتيجي يُجيب

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، السيناريوهات المقترحة حاليًا لحل الأزمة الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة حاليا بين المقاومة الإسلامية وتل أبيب منذ 7 أكتوبر.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، أن أحد السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة الفلسطينية هو عودة قطاع غزة للإدارة المصرية، موضحًا أن هذا السيناريو ترفضه القاهرة والدول العربية.

وقال المفكر الإستراتيجي سمير فرج، أنه بعد تكوين الدولة الإسرائيلية في 1948 كانت غزة تحت السيطرة المصرية حتى يونيو 1967، وتم بعدها تسليمها للسلطة الفلسطينية منذ هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن هناك سيناريو وهو عودة غزة للإدارة المصرية، مضيفا أن السيناريو الثاني وهو عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية كما كانت قبل سيطرة حماسن وهذا سيكون نواة حل المشكلة في إطار حل الدولتين وتكون فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وهو ما توافق عليه مصر والدول العربية.

- وزير البترول الأسبق يكشف مفاجآت عن حقل دمنهور

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر قوية ومتصلة، والاكتشافات الجديدة للبترول روح صناعة البترول والطاقة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن رؤية الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في هذا الملف وهو تعظيم الاكتشافات البترولية، كما أن الجانب الأكبر في الشراكة الأوروبية يعود إلى مصر.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن الاكتشاف الذي تم في شرق دمنهور وإنتاج كميات من الغاز الطبيعي، سوف تعمل على جذب العديد من الاستثمارات، لافتًا إلى أنه تم إنتاج أول كميات من الغاز من البئر الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية، وسيكون له أثر كبير في توفير كميات إضافية من الطاقة التي تحتاجها الدولة.