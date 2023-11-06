تامر أمين متضامنًا مع محمد سلام: عيب.. لو اتكلمنا هنطلع بلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة دعم ومساندة للفنان الشاب محمد سلام، تعقيبًا على هجوم بيومي فؤاد على سلام، الذي أعلن مؤخرًا عدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، تضامنًا مع أطفال غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد: محمد سلام حر في قراره بعدم المشاركة في موسم الرياض، والفنان محمد أنور، والذي شارك بدلًا من سلام، يمتلك الحرية نفسها، مضيفًا: "إحنا مش عارفين ظروفه ولا احتياجاته، ممكن يكون متضامن مع القضية الفلسطينية بس عايز يشتغل".

وأعلن مقدم "آخر النهار" عن تضامنه مع محمد سلام، مؤكدًا رفضه للحرب التي يتعرّض لها الفنان الشاب، ورافضًا الحكم على أحد بشكل مسبق وتوجيه الاتهامات له.

ووجه تامر أمين رسالة إلى محمد سلام بشأن الحديث عن الثمن الذي سيدفعه جراء هذا الموقف، قائلًا له: "اوعى تقلق ثانية على رزقك، لأن رزقك عند رب العباد مش العباد"مضيفًا: "عيب ياجماعة عشان لو اتكلمنا هنطلع بلاوي".