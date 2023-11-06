طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبل، حيث يوجد شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أنه يوجد أمطار بنسبة 40% على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتابعت: يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأكد الهيئة أن الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.