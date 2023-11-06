برلماني: اعتراف جيش الاحتلال بقصف سيارة إسعاف وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بقصف سيارة إسعاف في قطاع غزة بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء متسائلاً: لماذا يصمت ويتخاذل المجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب والابادة والمجازر البشرية والدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية؟.

وقال "أمين"، إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسى وراء استمرار جيش الاحتلال في القيام بمثل هذه الجرائم الخطيرة والتي وصلت إلى اعتراف جيش الاحتلال بقصف سيارة إسعاف داخل قطاع غزة، مطالبًا من العالم كله وبجميع دولة ومنظماته إلى سرعة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.

وأكد النائب أشرف أمين، أن الأمر يتطلب من منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة والتي تتمثل فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى مطالباً بضرورة الضغط الحقيقى على اسرائيل واجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.