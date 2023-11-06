شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات وإجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وذلك على النحو التالي: المستندات المطلوبة -طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. -التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي. -سند الحيازة او الملكية. -إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد). -موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات -الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي. -بطاقة الرقم القومي العميل . -إفادة من إدارة الصرف للتوصيل. -بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن. -إيصال مياه من أقرب جار. -أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل. الإجراءات -قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة. -قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف. -إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة. -إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد. -قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط). -قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر. -قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن. -تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية. -توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء. -الانتهاء من تقديم الخدمة.

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