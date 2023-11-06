شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أدوية الأورام الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة الصحة والسكان من خلال برامج العلاج على نفقة الدولة تعزيز توافر أحدث البرتوكولات العلاجية لمرضى الأورام، وذلك فى إطار خطط الدولة لتأمين علاج مرضى الأمراض المزمنة.

وعملت وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة على تحديث البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج حالات الأورام، حيث تم إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجه بعقد اجتماعات دورية للجان العليا لعلاج الأورام والمبادرات الرئاسية وأمراض الدم، لتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، يهدف إلى تحسين معدل الاستجابة والشفاء، وتقليل فرص ارتداد الأورام، وتحسين جودة حياة المريض المصري.