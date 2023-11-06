تعرف على إجراءات اصطحاب الحيوانات الأليفة مع الركاب أثناء السفر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يتسأل كثير من أصحاب الحيوانات الأليفة عن طرق سفرها معهم على الطائرات، وهو الأمر الذي يتبعه اشتراطات من شركات الطيران وقواعد لابد من اتباعها.

ويرصد "الخليج 365" طرق سفر الحيوانات الأليفة والتي جاءت كالتالي:

- يجب الاتصال بشركة الطيران التي سوف تسافر عليها، للتأكد من السماح باصطحاب الحيوان وأغلب شركات الطيران أصبحت توافق على السفر لكن بشروط معينة، وعليك الاتصال وإبلاغها بسفر الحيوان مرافقا قبل الرحلة بـ 48 ساعة على الأقل وهناك شركات تشترط 72 ساعة.

- تؤكد شركات الطيران للركاب أن الحيوانات الحية غير مشمولة ضمن الوزن المجاني المسموح به للركاب، لذلك هناك تعليمات بالاتصال قبل السفر، ودفع المبالغ المطلوبة لسفر الحيوان.

- توافق شركات الطيران على سفر الحيوانات الأليفة "الكلاب والقطط"، عند إعدادها بشكل صحيح ويرافقها شهادة تطعيم صحية سارية المفعول، ويخضع عمر الحيوانات الحية للوائح الجمركية في بلد العبور المراد الوصول إليها، ويتحمل المسافر المسؤولية الكاملة عن الحيوان، ولا يشمل الوزن المجاني المسموح به للمسافر وزن الحيوانات الأليفة المرافقة، وتُفرض الرسوم على هذا الوزن وفقًا لسعر الأمتعة الزائدة المعمول بها في شركة الطيران.

- تؤكد شركات الطيران للمسافر أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إصابة الحيوانات الاليفة أو فقدانها أو تأخيرها أو إصابتها بمرض أو وفاة أو في حالة رفض دخولها إلى أي بلد المسافر إليها الراكب.

- تبلغ شركات الطيران الراكب أن الحيوانات الأليفة خاضعة للوائح الجمركية ببلد الوصول، وغير مسموح للمسافرين الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة بالجلوس في صفوف مخرج الطوارئ وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، كما لن يُسمح باصطحاب الحيوان الحي كأمتعة مسجلة وفقًا للجهة النهائية ما لم يتم إجراء الحجز لرحلة الطيران المكملة "الترانزيت" التابعة لشركة نقل جوي أخرى.

- توضح شركات الطيران أن لها حق اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بقبول الحيوانات الأليفة، ويحق لها رفض نقل الحيوانات الحية في أي وقت، حتى بعد قبولها لأسباب تشغيلية أو لعدم كفاية التهوية، وبناءً عليه يحق للشركة إنزال الحيوانات الأليفة من الطائرة دون أي مسئولية عليها.

-يجب تقديم السجل الصحي للحيوان الأليف للفحص عند التسجيل، ويجب أن يثبت بالحيوان شريحة المعرف الصغيرة المطلوبة عندما تسافر بالخارج، ويجب أيضًا تقديم جواز سفر الحيوان الأليف، ولا يمكن نقل الحيوانات الحية إلا للبلدان التي تسمح بذلك ومع مراعاة الشروط التي تقتضيها وتعمل بها هذه البلاد.

- يجب على المسافر حمل ما يكفي من الطعام لحيوانه خلال الرحلة.

- تسمح اغلب شركات الطيران فقط بالقطط والكلاب داخل الطائرة مع الراكب، لكن لا يزيد الوزن الإجمالي للحيوان والقفص عن ‎8 كجم، ولا يزيد الحد الأقصى لأبعاد القفص عن ‎55+40+20 سم، ويقتصر وجود الحيوان الأليف في المقصورة على حيوان واحد للحاوية، حيث يُسمح لكل مسافر باصطحاب حاوية واحدة.