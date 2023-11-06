انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الأسبوعية لحالة الطقس حتى يوم السبت 11 نوفمبر 2023.

وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما يوجد طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الخميس يوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً، وطقس يميل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: فرص أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد يوم الجمعة إلى مناطق من جنوب الصعيد".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: