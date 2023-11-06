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شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية فى باكستان خلال شهر أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
على الجانب الآخر فقد بلغ عدد القتلى من الإرهابيين ( 48) إرهابيًا، بينما تم اعتقال ما يقرب من (13) إرهابيًا، وكانت أغلب العمليات الإرهابية في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان في إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختون خواه. واستهدفت أيضًا مناطق مختلفة من بينها: ( تانك، كوندال، ديرا إسماعيل خان، ميانوالى، كوهلو، مستونغ، كيتش، كراتشى، كويتا)، حيث استهدفت الكمائن ونقاط تفتيش الشرطة والجيش، وفيها استخدمت القنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة وأنواع مختلفة من المواد المتفجرة.
وبناء على ما رصد يتضح الارتفاع الطفيف في عدد الهجمات الإرهابية خلال شهر أكتوبر عنها في شهر سبتمبر، بينما انخفض عدد الضحايا مقارنة بشهر سبتمبر، ويرجع ذلك الهدوء الحذر إلى انشغال التنظيمات بالحرب السياسية حيث التحضير للانتخابات الباكستانية في ظل حكومة مؤقتة.
مرصد الازهر
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