شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية: تلقينا 140 ألف بلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتم معالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إن مركز اليقظة الصيدلية بالهيئة تلقى منذ عام 2010، أكثر من 140 ألف بلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية تم العمل عليها و معالجتها.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن كل تقرير خاص بالآثار الجانبية للأدوية مهم في زيادة المعرفة وفهم فوائد ومخاطر الأدوية في الاستخدام الإكلينيكي، ويسمح باتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر التي قد تنتج عنها.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على زيادة نمو الوعي بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية، وأنه يتم تقييم ودراسة جميع التقارير المقدمة إليها بدقة لتحديد الخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها لحماية المجتمع من الأضرار التى يمكن أن تحدث نتيجة الآثار الجانبية للأدوية.

وتقوم جميع الجهات الرقابية بتفعيل أنظمة لرصد، وتحليل الآثار الجانبية للأدوية؛ حيث أن الغرض من مراقبة السلامة الدوائية هو الحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المعروفة ومعرفة الآثار الجانبية الجديدة، ويساعد جمع المعلومات ورصدها باستمرار من التقارير الواردة في تحديد المخاطر المرتبطة بالأدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الضرر.