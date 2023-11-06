شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقائق هامة عن مناعة لقاح الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق لتكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول عليه، كما يمكن للجسم الاستفادة من اللقاح حتى بعد الحصول عليه بعد بدء موسم الأنفلونزا.

وبحسب وزارة الصحة والسكان فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات

2- كبار السن

3- المصابين بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة

5- العاملين بالمجال الطبى

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.