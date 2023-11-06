شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": 45 شهيدا وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال لوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مني عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية استهدف عددا من المناطق وسط قطاع غزة، كما استهدف القصف جباليا ورفح وخان يونس، لافتة إلى سقوط 45 شهيدا وعدد من المفقودين خلال قصف الاحتلال لوسط غزة.

وأضافت مراسلة القناة: "استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة والاحتلال يواصل استهداف أهداف الفصائل الفلسطينية ويستهدف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في غزة.. ويستهدف الألواح الشمسية لمستشفيات قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.