شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يغلق جميع مداخل المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن قوات جيش الاحتلال تغلق جميع مداخل المسجد الأقصي.

وتواصل سلطات الاحتلال، إغلاق المسجد الأقصي، وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف مواطن.