شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى، حجم المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأظهر إنفوجراف غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة، بعدد الدول المشاركة في إرسال المساعدات، ونوعية تلك المساعدات والأوزان الفعلية التي وصلت بالفعل، وجاء بيانها كالتالي:-

الأردن - مستلزمات طبية بحجم 20.8 طن

الإمارات - مواد غذائية 13.5 طن

البرازيل - أدوات وأجهزة تنقية مياة ومستلزمات طبية 3 أطنان

باكستان - خيام وبطاطين 81 طنا

بريطانيا - مستلزمات طبية ومعدات 56.3 طن

تونس - مستلزمات طبية بحجم 12.5 طن

روسيا - مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية بحجم 57 طنا

فنزويلا - مراتب وبطاطين ومواد غذائية بحجم 18.15 طن

كولومبيا - مستلزمات عناية شخصية 10 أطنان

البحرين - لبن أطفال ومستلزمات طبية وأدوية بحجم 79 طنا

الجزائر - خيام وأسرة ومواد غذائية 44 طنا

الدنمارك - أدوية وبطاريات ليثيوم بحجم 42 طنا

المغرب - مواد غذائية ومستلزمات طبية بحجم 25 طنا

الهند - أدوية ومستلزمات طبية وعناية شخصية وخيام بحجم 38 طنا

تركيا - أدوية ومستلزمات عناية شخصية ومستلزمات طبية وبطاطين وخيام 203.5 طن

الكويت - مستلزمات طبية وأدوية وبطاطين بحجم 5 اطنان

فرنسا - مستلزمات غذائية وخيام بحجم 48.2 طن .

قطر - مستلزمات طبية ومواد غذائية بحجم 124 طنا

ماليزيا مستلزمات طبية ولبن أطفال بحجم 16 طنا