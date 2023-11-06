شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتائج امتحان الشهر للطلاب وتعريف أولياء الأمور بمستوى أبنائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية بإعلان نتائج امتحانات الشهر للطلاب وتعريف أولياء الأمور بمستوى أبنائهم فى الاختبارات، موضحة أن الهدف من الامتحانات هو معرفة نقاط القوة والضعف لدى المتعلم ومدى تحقيقه واكتسابه لنواتج التعلم الخاصة بمنهج شهر أكتوبر، مؤكدة أن الطالب من حقه معرفة مستواه لكلى يحسن من ادائه وتحصيله الدراسى فى فرص الامتحان القادمة فى نوفمبر الجارى وامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها فى يناير المقبل.

وأكدت للمديريات أنه يتم إعلان النتائج للطلاب من خلال معلم الفصل فى المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن غياب الطالب عن تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى يحرم الطالب من درجة الامتحان، موضحة أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبل وتضاف هذه الدرجة إلى درجات الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول الذى سينطلق فى يناير 2024، مؤكدة أن اختبار شهر أكتوبر يعقد خلال اليوم الدراسى فى زمن يعادل حصة دراسية لكل مادة وفق الجدول المعلن عنه.

وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- المستوي الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .