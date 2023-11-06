شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يعلن وصول 82 طائرة مساعدات إنسانية لقطاع غزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها الى قطاع غزة.

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري أن عدد رحلات الجسر الدولي الخاصة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وصلت الى 82 طائرة، منذ تدفق المعونات وحتى أمس الأحد، كما نجحت جهود جمعية الهلال الأحمر المصري في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها أمس الأول السبت، حيث سلم الهلال الأحمر المصري، الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة الـ 11 من المساعدات الإنسانية العاجلة من معبر رفح لعدد 47 شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.