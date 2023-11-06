شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وضباب وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 6 نوفمبر حتى السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل، كما يلى:

- من الاثنين 6 نوفمبر إلى الأربعاء 8 نوفمبر :

طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ، كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين .

- الخميس 9 نوفمبر:

اعتبارا من الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023 ، من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

شبورة مائية تكون من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الجمعة 10 نوفمبر :

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 11 نوفمبر 2023:

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.