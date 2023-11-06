بيرنى ساندرز يدعو لاستخدام المساعدات الأمريكية لإجبار إسرائيل على التغيير

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز عن تأييده للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباماـ والتى تحدث فيها عن أن الموقف فى الشرق الأوسط يتطلب تأملا وتحليلا دقيقا، ودعا إلى ضرورة استخدام مساعدات واشنطن لتل أبيب لإجبار إسرائيل على التغيير.

وقال ساندرز فى مقابلة مع شبكة "سى أن إن": لو أن إسرائيل تريد هذه الأموال، عليها أن تغير إستراتجيتها العسكرية. ودعا ساندرز إلى تطبق حل الدولتين، وإلى ضرورة وقف القصف الآن.

وكان أوباما قد قال فى مقابلة مع موظفيه السابقين فى شيكاغو يوم الجمعة: لو أردت أن تحل المشكلة، عليك أن تفهم الحقيقة كاملة، وعليك أن تعترف أن لا أحد يداه نظيفتان، وأن الجميع متواطئ بدرجة ما. وساند ساندرز توصيف أوباما للموقف بانه قضية معقدة للغاية.

ورفض ساندرز تأييد أو إدانة انتقاد النائبة رشيدة طليب لبايدن واتهامها له بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينين، وقال أن الانتباه يجب أن ينصب على اللهجة التى يتحدث بها الجمهوريون عن الامر، مشيرا إلى الريس السابق دونالد ترامب. وقال ساندرز أنه لو أن أحدا يعتقد أن ترامب سيكون أفضل من نتنياهو فى هذه القضية أو غيرها، فأعتقد أنهم مخطئين بالتأكيد.

وانتقد بيرنى ساندرز، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قائلا أنه يأمل فى أن تتم الإطاحة به من المنصب. وأضاف: لديك حكومة يمينية فى إسرائيل، وهى حكومة عنصرية. لكن الخبر السار هو أن آخر استطلاع للرأى، فقط 18% من شعب إسرائيل يريدون بقاء نتنياهو فى منصبه. أتمنى أن يتخلصوا منه. آمل أن يشكلوا حكومة تتفهم خطورة الأزمة".