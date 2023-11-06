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شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات منزلية للأسر بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" للتوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" لسكان المحروسة " 1-2 "، بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركاء من الجمعيات الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
ويأتي تنفيذ برامج الحماية من تعاطى المواد المخدرة بالمناطق المطورة، بهدف زيادة الوعي بين قاطنى هذه المناطق لحماية الشباب والمراهقين من الوقوع في براثن الإدمان، وأيضا تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، حيث تعتمد هذه التدخلات على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة فى هذه المناطق ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، ويتم استهدفت الأسر المقيمة فى المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن" 16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
مبادرة بالوعى مصر تتغير للأفضل لسكان المحروسة
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